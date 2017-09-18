Обвинение просит условный срок для журналиста "Радио Свобода"

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен — РИА Новости. Прокурор просит суд назначить журналисту "Радио Свобода" Николаю Семене, обвиняемому в призывах к экстремистской деятельности, наказание в виде трех лет лишения свободы условно, сообщили РИА Новости в Железнодорожном суде Симферополя, где рассматривается дело.

Уголовное дело за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности РФ, в отношении журналиста "Крым.Реалии" (проект "Радио Свобода") Семены было заведено следователем крымского управления ФСБ весной 2016 года. По данным следствия, в своей статье "Блокада — необходимый первый шаг к освобождению Крыма" Семена призвал реализовать ряд мероприятий в отношении крымчан, которые включали в себя боевые операции. Семена свою вину признать отказался, в отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

"Прокурор в ходе судебного заседания по делу Семены попросил наказания в виде трех лет лишения свободы условно", — сообщили в суде.

Сейчас проводятся прения сторон, впереди выступление защиты и самого обвиняемого, после чего суд назначит дату вынесения приговора.

"Крым.Реалии" — проект "Радио Свобода", заработал в марте 2014 года. Редакция расположена в Киеве. Редактором является Владимир Притула, который уехал из Крыма после воссоединения полуострова с Россией.