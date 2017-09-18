Обвинение просит условный срок для журналиста "Радио Свобода"

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен — РИА Новости. Прокурор просит суд назначить журналисту "Радио Свобода" Николаю Семене, обвиняемому в призывах к экстремистской деятельности, наказание в виде трех лет лишения свободы условно, сообщили РИА Новости в Железнодорожном суде Симферополя, где рассматривается дело.
"Прокурор в ходе судебного заседания по делу Семены попросил наказания в виде трех лет лишения свободы условно", — сообщили в суде.
Сейчас проводятся прения сторон, впереди выступление защиты и самого обвиняемого, после чего суд назначит дату вынесения приговора.
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