В Кемерово вынесли приговор местному жителю за убийство партнера по бизнесу

КЕМЕРОВО, 18 сен — РИА Новости. Суд в городе Кемерово вынес обвинительный приговор 34-летнему местному жителю за убийство предпринимателя, с которым у них был совместный бизнес, сообщает в понедельник региональное следственное управление СК РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел 2 февраля 2016 года, когда осужденный по телефону договорился о встрече со знакомым бизнесменом. Прибыв в назначенное место, мужчина пересел в автомобиль последнего.

"Там между ними произошел конфликт, причиной которого стали вопросы совместного бизнеса. Во время ссоры осужденный трижды выстрелил в собеседника из пистолета. От полученных повреждений тот скончался на месте. После чего на своем автомобиле мужчина доехал до придорожного кафе, где попросил персонал вызвать полицию, рассказав, что обнаружил своего знакомого убитым в автомобиле", — говорится в сообщении.

Как выяснили правоохранители, чтобы снять с себя подозрения, мужчина вернулся на место преступления, где рассказал силовикам, что именно он обнаружил тело. Однако очевидец путался в изложении обстоятельств, поэтому следователь решил более подробно допросить его и провести экспертизу. Результаты экспертизы показали, что мужчина причастен к смерти бизнесмена.

"Под тяжестью неопровержимых доказательств подозреваемый признался в убийстве знакомого. После чего указал место, где выбросил пистолет и куртку. Результаты комплекса судебных экспертиз подтвердили причастность мужчины к убийству. Приговором суда ему назначено наказание в виде 13 лет строгого режима", — отметили в СУСК.

Как уточнили в ведомстве, убитый занимался коммерческой деятельностью на территории Кемеровской области и Алтайского края, организовывал гостиничный, сельскохозяйственный и досуговый бизнес.