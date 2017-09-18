Поджигателя дома в Екатеринбурге, где погибла женщина, осудили на 16 лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен — РИА Новости. Свердловский областной суд в понедельник вынес приговор по делу о поджоге дома, в результате которого погибла женщина и пострадали три человека, обвиняемый получил 16 лет колонии строгого режима, сообщило управление МВД по Екатеринбургу.

"Восемнадцатого сентября Свердловский областной суд вынес обвиняемому приговор, в соответствии с которым мужчина признан виновным во вменяемом ему преступлении. Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

По данным управления, преступление было совершено ночью 23 мая 2016 года на улице Прониной в Екатеринбурге. Сообщение о возгорании двухэтажного деревянного дома поступило в дежурную часть отдела полиции №13 в 2.25 местного времени (0.25 мск). Прибывшие пожарные ликвидировали огонь, который охватил практически все здание. Из-за того, что жильцы дома уже спали, они не сумели своевременно заметить возгорание. В результате пожара погибла 50-летняя женщина, проживавшая по данному адресу. Также с травмами различной степени тяжести в больницу были доставлены еще три жителя этого дома.

На следующий день был установлен и задержан подозреваемый в совершении поджога. Им оказался ранее не судимый мужчина 1977 года рождения, уроженец одной из среднеазиатских республик. Злоумышленник проживал в поселке Большой Исток, где неофициально работал сварщиком, отмечает полиция.

Со слов задержанного, в тот вечер он находился в гостях у своего 29-летнего родственника, проживавшего в доме 31 по улице Прониной. В ходе совместного распития спиртного во дворе этого дома между ними возник конфликт. Из-за этого, по признанию задержанного, он, уходя, поджег подъезд. Для этого он использовал жидкость для розжига, которой полил лестничный пролет, сообщает УМВД.