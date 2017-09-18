В Конаково завели дело против владельца батута, где ребенок сломал руку

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сен — РИА Новости. Следователи в Тверской области возбудили дело в отношении владельца батута в Конаково, на котором 7-летний мальчик получил травмы, сообщается на сайте СК РФ.

По данным следствия, вечером 13 августа семилетний мальчик сломал со смещением левую руку, прыгая на батуте марки "Аттро" на набережной Волги в городе Конаково, который обслуживал один из индивидуальных предпринимателей.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — говорится в сообщении.

Уточняется, что следствие выясняет обстоятельства случившегося и устанавливает виновное лицо, подлежащее уголовной ответственности.