Главу филиала кадастровой палаты в Ленобласти задержали по делу о взятках

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен — РИА Новости. Директор филиала Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Ленинградской области и его заместитель задержаны по делу в взятках на более чем 56 миллионов рублей, сообщает в понедельник пресс-служба областного управления СК РФ.

"По данным следствия, в 2016 году директор филиала федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Ленинградской области и его заместитель получили от одного из предпринимателей взятку в виде земельных участков в Ломоносовском районе Ленинградской области и квартиры в Санкт-Петербурге общей стоимостью не менее 56 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Ведомство сообщает, что взятки являлись вознаграждением за постановку на кадастровый учет земельных участков в Ленобласти. В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые были изобличены и задержаны, отмечает СК. По местам жительства и работы подозреваемых проводятся обыски и другие следственные действия.