В Ростовской области мужчина ранил полицейского ножом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сен — РИА Новости, Иван Капустин. Житель города Гуково Ростовской области ранил полицейского ножом в шею и бедро при попытке задержания, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Галина Гагалаева.
Возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Гуково по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). В настоящее время подозреваемый задержан. Установлено, что ранее он был неоднократно судим за преступления против личности и освободился из мест лишения свободы в августе 2017 года.
В суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дело продолжается.