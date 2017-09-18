В Ростовской области мужчина ранил полицейского ножом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сен — РИА Новости, Иван Капустин. Житель города Гуково Ростовской области ранил полицейского ножом в шею и бедро при попытке задержания, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Галина Гагалаева.

"По данным следствия, 15 сентября 2017 года сотрудники ППС полиции ОМВД России по городу Гуково заметили, что один из граждан нарушает общественный порядок. Мужчина распивал алкоголь, нецензурно выражался. В целях пресечения правонарушения и выяснения всех обстоятельств полицейские приняли меры по его задержанию. Однако мужчина попытался скрыться, ранив при этом сотрудника полиции в шею и бедро ножом", — пояснила Гагалаева.

Возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Гуково по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). В настоящее время подозреваемый задержан. Установлено, что ранее он был неоднократно судим за преступления против личности и освободился из мест лишения свободы в августе 2017 года.

В суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дело продолжается.