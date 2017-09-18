Россельхознадзор зарегистрировал новую вспышку АЧС в Омской области

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Россельхознадзор зарегистрировал новую вспышку африканской чумы свиней (АЧС) на территории Омской области, сообщает ведомство.

В результате лабораторных исследований геном вируса АЧС выделен в субботу в патологическом материале, отобранном от домашних свиней, содержавшихся в личном подсобном хозяйстве в рабочем поселке Щербакуль Щербакульского района.

Ранее лабораторные исследования позволили обнаружить геном вируса АЧС в патологическом материале домашней свиньи, содержавшейся в личном подсобном хозяйстве в поселке Большаковка Любинского района Омской области.

"В настоящее время в неблагополучном пункте работают специалисты госветслужбы Омской области под контролем территориального управления Россельхознадзора. Первоочередные мероприятия проводятся", — говорится в сообщении.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.