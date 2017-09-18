В ДТП на Урале погибли два человека

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Два человека погибли и четыре пострадали в ДТП на Среднем Урале, сообщает в понедельник управление ГИБДД по Свердловской области.
"В результате ДТП погибли водитель автомобиля Daewoo Nexia и пассажир автомобиля Faw – мужчина 1975 года рождения. Травмы получили водитель автомобиля Faw и три пассажира автомобиля Daewoo Nexia: мужчина 1974 года рождения и две женщины — 1970 и 1988 года рождения", — уточняет ведомство.
В УГИБДД добавили, что по факту трагедии проводится проверка, устанавливаются детали случившегося.