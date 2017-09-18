В ДТП на Урале погибли два человека

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Два человека погибли и четыре пострадали в ДТП на Среднем Урале, сообщает в понедельник управление ГИБДД по Свердловской области.

По данным Госавтоинспекции, трагедия произошла 18 сентября в 10.00 по местному времени (8.00 по мск) на четвертом километре подъезда к деревне Сухановка от 91-го километра трассы Красноуфимск-Арти-Касли. По информации полиции, автомобиль Faw выехал на встречную полосу и столкнулся с Daewoo Nexia.

"В результате ДТП погибли водитель автомобиля Daewoo Nexia и пассажир автомобиля Faw – мужчина 1975 года рождения. Травмы получили водитель автомобиля Faw и три пассажира автомобиля Daewoo Nexia: мужчина 1974 года рождения и две женщины — 1970 и 1988 года рождения", — уточняет ведомство.

В УГИБДД добавили, что по факту трагедии проводится проверка, устанавливаются детали случившегося.