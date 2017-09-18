В Кемерово вынесли приговор матери, истязавшей сына-первоклассника

КЕМЕРОВО, 18 сен — РИА Новости. Кемеровский суд приговорил к 4 годам лишения свободы местную жительницу, признанную виновной в истязании и жестоком обращении с сыном-первоклассником, сообщает в понедельник региональное следственное управление СК РФ.

По данным ведомства, в июне полицейские узнали, что трое детей в возрасте от 1 года до 7 лет на протяжении нескольких дней находятся в квартире одни. Прибывшие правоохранители выяснили, что родители ушли распивать спиртное и оставили детей без присмотра. Сотрудники полиции забрали ребят и поместили их в социальные учреждения.

"Семилетний мальчик рассказал, что мама часто избивала его за провинности, не кормила. Следствием установлено, что с сентября 2016-го по март текущего года женщина жестоко обращалась с сыном-первоклассником, избивала его за плохую успеваемость. Учебным процессом обвиняемая не интересовалась вовсе, домашние задания у сына не проверяла. Часто в доме не было даже продуктов питания, мальчик ходил в школу голодный", — говорится в сообщении.

Как уточняет СУСК, обвиняемая — ранее судимая 27-летняя жительница города — сотрудничала со следствием, полностью признала вину. В итоге суд признал ее виновной по двум статьям УК РФ: "истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего" и "неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с ним".

"Приговором суда женщине назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима. Семья поставлена на профилактический учет", — добавили в ведомстве.