С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после пожара в жилом доме в Новгородской области, при котором погибли женщина и трое ее детей в возрасте от двух до четырех лет, сообщает региональное следственное управление Следственного комитета РФ.
"По данному факту Старорусским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, причиной смерти женщины и детей является отравление угарным газом. В настоящее время назначены экспертизы с целью установления причин возникновения пожара и гибели детей и их матери, добавили в СК.