Под Новгородом завели дело после пожара, в котором погибли четыре человека

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после пожара в жилом доме в Новгородской области, при котором погибли женщина и трое ее детей в возрасте от двух до четырех лет, сообщает региональное следственное управление Следственного комитета РФ.

Ранее сообщалось, что пожар случился в воскресенье в селе Поддорье Новгородской области. Возгорание произошло в одной из квартир жилого дома. По версии следствия, в этой квартире проживала семья, состоящая из двух взрослых и трех малолетних детей. Около 17 часов соседка по дому, обнаружив возгорание, вызвала работников пожарной службы. Однако спасти детей и их мать не удалось.

"По данному факту Старорусским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной смерти женщины и детей является отравление угарным газом. В настоящее время назначены экспертизы с целью установления причин возникновения пожара и гибели детей и их матери, добавили в СК.