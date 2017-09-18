В Сахалинской области около 11 тысяч человек остались без электроснабжения

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости/Прайм. Около 10,45 тысячи потребителей в Сахалинской области остались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает Минэнерго РФ.

Сообщается, что 18 сентября с 10.00 по настоящее время из-за прохождения циклона, ветра до 38 метров в секунду на территории Сахалинской области происходят аварийные отключения в электрических сетях 35 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (ДЗО ПАО "РАО ЭС Востока" — ПАО "Сахалинэнерго").

"Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в городе Южно-Сахалинск и 6 населенных пунктах области (около 10,45 тысячи человек). Мощность отключенных потребителей — 9,65 МВт", — говорится в сообщении.

Проводятся аварийно-восстановительные работы, принимаются меры по организации временного электроснабжения социально-значимых объектов с использованием резервных источников электроснабжения. К аварийно-восстановительным работам привлечено четыре бригады в составе восьми человек и четырех единиц специальной техники, отмечается в сообщении.

Ситуация находится на особом контроле у заместителя Министра энергетики РФ, заместителя руководителя правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) Андрея Черезова до полного завершения аварийно-восстановительных работ.