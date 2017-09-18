Под Хабаровском вынесли приговор женщине, избившей ребенка поленом

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 сен — РИА Новости. Женщина-опекун в Хабаровском крае приговорена к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима за избиение 10-летнего ребенка поленом, сообщает региональное СУСК.

Приговор вынесен 59-летней женщине, она признана виновной по пунктам "б, з" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Как установило следствие и суд, 10 февраля 2017 года осужденная вернулась нетрезвой из гостей домой, где находились без присмотра ее пятеро опекаемых детей (2006, 2008, 2008, 2013 и 2014 годов рождения).

"Один из детей вел себя непослушно. Женщина стала ругать мальчика и кричать на него, хватала за шиворот одежды, после чего толкнула в сторону печки. Ребенок упал на поленья дров. Тогда осужденная, взяв полено около печки, нанесла множественные удары по голове, рукам и телу 10-летнему мальчику. Испугавшись, последний выбежал из дома на улицу и сам обратился в больницу", — говорится в сообщении.

В ходе следствия женщина признала вину. Дети были изъяты из семьи.

"Приговором суда женщине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", — сообщает СУСК.