СК начал проверку из-за невыплаты зарплат забайкальским шахтерам

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Следователи начали проверку из-за невыплаты зарплаты объявившим голодовку работникам рудника в Забайкалье, сообщается на сайте регионального СУСК России.

Ранее сообщалось, что в понедельник 20 бывших шахтеров закрытого рудника в городском поселении Вершино-Дарасунское Забайкальского края объявили голодовку после невыплаты зарплаты. По информации местных властей, всего долги по зарплате образовались перед 500 рабочими. Глава края Наталья Жданова считает, что сложившаяся ситуация — это произвол со стороны руководства рудника, а голодовка шахтеров — акт отчаяния. Она заявила, что краевые власти будут защищать интересы жителей, и потребовала от правоохранительных органов принять меры по решению проблемы.

"Проводится процессуальная проверка по факту невыплаты заработной платы и иных выплат более 20 работникам ООО "Дарасунский рудник" в поселении Вершино-Дарасун Тунгокоченского района края. Следователями проводится опрос работников, изымается необходимая документация", — говорится в сообщении.

В мае сообщалось, что почти 80 человек на шахте "Юго-Западная" Дарасунского рудника в Забайкалье отказываются подниматься на поверхность, протестуя против задержки выплаты заработной платы за апрель. После переговоров и личного вмешательства губернатора региона Натальи Ждановой большая часть бастующих поднялась на поверхность. Руководство ООО "Управляющая компания ЮГК", в которое входит предприятие по добыче и обогащению руд Дарасунского месторождения золота Дарасунский рудник, объявило об отсутствии задолженности по зарплате на тот момент и в том же месяце приняло решение о закрытии шахты "Юго-Западная".