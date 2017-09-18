В Москве в двух префектурах опровергли данные об эвакуации людей из зданий

Массовые звонки о "минировании" зданий в России (76)

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Префектуры Центрального и Восточного административных округов Москвы опровергли информацию об эвакуации людей из их зданий после анонимных звонков о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе префектур.

Ранее источник РИА Новости в экстренных службах столицы сообщил об эвакуации в префектурах ЦАО, ЮЗАО, ВАО, ЮВАО и ЗАО, а также в управах "Ломоносовская" и "Южное Бутово".

"У нас все хорошо, никто не эвакуирует. Я сама сижу в здании", — сказала агентству представитель пресс-службы ЦАО.

В префектуре ВАО агентству также опровергли информацию об эвакуации.

РИА Новости пока не удалось получить информацию из остальных указанных префектур и управ.