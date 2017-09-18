В Подмосковье столкнулись несколько автомобилей

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Два человека пострадали в результате ДТП в поселке Шишкин лес, один из пострадавших был эвакуирован вертолетом Московского авиационного центра (МАЦ) в медучреждение, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

"Санитарный вертолет МАЦ вылетел по вызову на ДТП с участием нескольких авто в поселок Шишкин лес в ТиНАО, где, по предварительным данным, пострадали два человека", — рассказали в ведомстве.

Как отметили в департаменте, по прилету информация о ДТП подтвердилась. "Одного из пострадавших эвакуировали вертолетом до лечебного учреждения. На борту воздушного судна его сопровождает авиамедицинская бригада", — добавили в пресс-службе.