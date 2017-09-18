В Сочи продали за долги квартиру стоимостью миллион долларов

СОЧИ, 18 сен – РИА Новости. Двухэтажную квартиру площадью 287 квадратных метров в элитном доме в центре Сочи продали за миллион долларов за долги, сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю.

Квартира в доме на Морском переулке, владельцем которой оказалась турецкая фирма, была залоговым имуществом при оформлении кредита. Однако руководство организации не погашало платежи в предусмотренные договором сроки. В итоге арбитражный суд вынес решение о взыскании задолженности в полном объеме, а также об обращении взыскания на заложенную квартиру.

"В ходе проведения исполнительных действий квартира была выставлена на публичные торги и к настоящему моменту реализована. Общая сумма, вырученная от продажи объекта недвижимости, составила 57,5 миллиона рублей. Эти средства перечислены в пользу взыскателя", — говорится в сообщении УФССП.