Под Ярославлем возбудили дело против органов опеки по факту смерти младенца

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Следователи в Ярославской области завели уголовное дело о халатности на должностных лиц местного отдела опеки и попечительства после гибели девятимесячного ребенка, которого мать оставила одного дома и не кормила неделю, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Ранее сообщалось, что следователи в Ярославской области возбудили уголовное дело в отношении 17-летней матери, которая сознательно довела своего девятимесячного ребенка до смерти от истощения, оставив его на неделю дома одного.

Как полагает следствие, 5 сентября мать погибшего мальчика оставила ребенка одного дома в Ростове, закрыв входную дверь на замок. Подозреваемая не намеревалась в течение длительного времени возвращаться обратно, рассчитывая, что мальчик умрет с голоду, уточнили в СК. Спустя неделю сотрудники полиции, которых вызвали соседи, обнаружили мальчика мертвым с признаками истощения. В настоящее время мать ребенка арестовали.

"В ходе расследования уголовного дела установлено, что, несмотря на имеющуюся информацию о неподобающем воспитании обвиняемой своего малолетнего сына, надлежащая проверка должностными лицами отдела опеки и попечительства управления образования администрации Ростовского муниципального района Ярославской области не проводилась, оценка результатам проведенных проверок не давалась и не были своевременно приняты меры по защите прав ребенка", — говорится в сообщении.

В связи этим возбуждено уголовное дело о халатности со стороны должностных лиц отдела опеки и попечительства указанного управления образования, добавили в СК.