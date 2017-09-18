Под Ярославлем возбудили дело против органов опеки по факту смерти младенца

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Следователи в Ярославской области завели уголовное дело о халатности на должностных лиц местного отдела опеки и попечительства после гибели девятимесячного ребенка, которого мать оставила одного дома и не кормила неделю, сообщается на сайте Следственного комитета России.
Как полагает следствие, 5 сентября мать погибшего мальчика оставила ребенка одного дома в Ростове, закрыв входную дверь на замок. Подозреваемая не намеревалась в течение длительного времени возвращаться обратно, рассчитывая, что мальчик умрет с голоду, уточнили в СК. Спустя неделю сотрудники полиции, которых вызвали соседи, обнаружили мальчика мертвым с признаками истощения. В настоящее время мать ребенка арестовали.
В связи этим возбуждено уголовное дело о халатности со стороны должностных лиц отдела опеки и попечительства указанного управления образования, добавили в СК.