Потерпевшими по делу о нападении на Буденновск проходят 1859 человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Потерпевшими по уловному делу двух предполагаемых членов банды Шамиля Басаева, обвиняемых в захвате заложников в Буденновске 22 года назад, проходят 1859 человек, сообщил секретарь Северо-Кавказского окружного военного суда.

В понедельник суд начал первое слушание по делу в отношении Рамзана Белялова и Магомеда Маздаева. Они обвиняются по статьям "террористический акт", "бандитизм", "захват заложников", и "незаконное хранение наркотических средств".

"Потерпевшие по делу — 1859 человек. Согласно поступившим извещениям, 542 человека извещены надлежащим образом и не пожелали принимать участие в судебном заседании, 71 человек на данный момент умер и 52 сменили адрес", — сказал секретарь в суде.

В ходе заседания адвокаты обоих подсудимых выступили против участия СМИ в освещении процесса. "Белялов заявляет о своей невиновности и нахождении на момент совершения преступления в другом месте, поэтому распространение информации в СМИ… является излишним", — сказал адвокат Белялова. Защитник Маздаева высказал мнение, что освещение данного процесса в СМИ делает суд небеспристрастным.

Сами подсудимые сообщили, что поддерживают мнение адвокатов в этом вопросе. Суд постановил разрешить СМИ освещать вводную часть процесса.

По версии органов предварительного следствия, Белялов и Маздаев являлись участниками бандгруппы под руководством Шамиля Басаева и участвовали в организации террористического акта и захвате заложников в Буденновске Ставропольского края в июне 1995 года.

Четырнадцатого июня 1995 года не менее 160 боевиков, вооруженных автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, совершили нападение на организации и граждан города Буденновска в Ставропольском крае. В результате вооруженного нападения банды были убиты 129 человек, пострадали 317, в заложники были захвачены 1586 человек.