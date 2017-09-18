В аэропорту Южно-Сахалинска отменили несколько рейсов из-за тайфуна "Талим"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 сен — РИА Новости. Несколько рейсов отменили в аэропорту Южно-Сахалинска из-за тайфуна "Талим" в понедельник, сообщается на сайте воздушной гавани.

Отменен прилет рейсов из Благовещенска и японского Саппоро. Прибытие борта из Петропавловска-Камчатского задержали, предварительно, до утра вторника.

На вылет отменили рейсы в Благовещенск, Саппоро и Владивосток.

Тайфун "Талим" пришел на Сахалин во второй половине дня понедельника. Он сопровождается обильными осадками и ветром со скоростью 20-25 метров в секунду с ураганными порывами.

Ранее сообщалось, что паромная переправа, связывающая Сахалин с материком, закрыта до улучшения погодных условий, ориентировочно до 20 сентября.

По данным синоптиков, действие тайфуна сохранится ночью во вторник. К утру вторника осадков не ожидается, но сильный ветер сохранится еще на несколько часов.