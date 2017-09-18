На Камчатке умер годовалый ребенок, которого лечили от ОРВИ

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 сен — РИА Новости, Людмила Щербакова. Следователи в Петропавловске-Камчатском начали доследственную проверку по факту смерти годовалого ребенка, которого медики лечили от ОРВИ, сообщает в понедельник следственное управление Следственного комитета России по Камчатскому краю.

"По материалам проверки, … у ребенка поднялась температура, после чего родители вызвали бригаду скорой медицинской помощи, врач которой назначил лечение, диагностировав мальчику ОРВИ. В течение нескольких дней ребенок принимал прописанные ему медицинские препараты, однако 16 сентября 2017 года его состояние резко ухудшилось, начались судороги, родители вновь вызвали бригаду скорой медицинской помощи. По приезду бригады скорой медицинской помощи, после неоднократных попыток реанимировать мальчика, врачами была констатирована его смерть", — говорится в сообщении.

Поясняется, что для установления причины смерти ребенка следствие назначило судебно-медицинское исследование. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, в том числе будет дана принципиальная юридическая оценка действиям врачей в части надлежащего оказания медицинской помощи.

Проверку проводит и министерство здравоохранения Камчатского края, сообщается на официальном сайте ведомства.

"Умерший мальчик с рождения страдал серьезными нарушениями здоровья. У него было диагностировано заболевание с тяжелыми осложнениями на различные органы. Ребенок находился под постоянным активным наблюдением врачей поликлиники по месту жительства и краевой детской больницы, стоял на учете в кабинете катамнеза. Мальчик получал необходимую медицинскую помощь, лечение дорогостоящими препаратами", — сообщает ведомство.