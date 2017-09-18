На Камчатке умер годовалый ребенок, которого лечили от ОРВИ

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 сен — РИА Новости, Людмила Щербакова. Следователи в Петропавловске-Камчатском начали доследственную проверку по факту смерти годовалого ребенка, которого медики лечили от ОРВИ, сообщает в понедельник следственное управление Следственного комитета России по Камчатскому краю.
Поясняется, что для установления причины смерти ребенка следствие назначило судебно-медицинское исследование. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, в том числе будет дана принципиальная юридическая оценка действиям врачей в части надлежащего оказания медицинской помощи.
"Умерший мальчик с рождения страдал серьезными нарушениями здоровья. У него было диагностировано заболевание с тяжелыми осложнениями на различные органы. Ребенок находился под постоянным активным наблюдением врачей поликлиники по месту жительства и краевой детской больницы, стоял на учете в кабинете катамнеза. Мальчик получал необходимую медицинскую помощь, лечение дорогостоящими препаратами", — сообщает ведомство.