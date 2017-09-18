Сечин не присутствовал при осмотре машины Улюкаева, заявил свидетель

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев на заседании Замоскворецкого суда, где продолжаются слушания по его делу. 18 сентября 2017

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев на заседании Замоскворецкого суда, где продолжаются слушания по его делу. 18 сентября 2017

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин не присутствовал при осмотре машины Алексея Улюкаева, где оперативники нашли 2 миллиона долларов, рассказал сотрудник ФСБ Алексей Калугин на допросе в Замоскворецком суде Москвы.

"Игорь Иванович Сечин не участвовал в осмотре, так как не находился в машине (в момент, когда сотрудники ФСБ остановили авто Улюкаева)", — сказал он.

По его словам, на месте, помимо понятых и оперативников, был только сам Улюкаев и его водитель.

Всего мероприятие длилось около шести часов, следует из оглашенных в суде материалов — началось в 17.30, а завершилось после 23.00.

Ранее прокурор огласил стенограмму записи разговора Игоря Сечина и Улюкаева. Из нее следует, что глава "Роснефти", хоть и с некоторой задержкой, но исполнил некое поручение министра, а также подготовил для того корзину с продуктами, в частности с колбасой, которую Улюкаев получил после встречи в офисе нефтяной компании. Эксперты-лингвисты пришли к выводу, что оба собеседника использовали в разговоре шифр, но прекрасно понимали, о чем идет речь.