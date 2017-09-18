В Пермском крае проверят видео, где подростки избивают сверстницу

УФА, 18 сен – РИА Новости. Полицейские города Березники проверяют распространенную в интернете видеозапись, на которой группа подростков избивает сверстницу, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы управления МВД по Пермскому краю.

В социальной сети "ВКонтакте" появилось видео, где группа подростков издевается над школьницей. На записи подростки избивают потерпевшую ногами, ругаются матом и поджигают концы ее длинных волос. Девочка просит их не делать этого и плачет.

"Сейчас эта информация проверяется. Отдел полиции города Березники начал проверку на достоверность информации", — пояснил представитель пресс-службы пермского МВД.