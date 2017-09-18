Первого замглавы УФСИН Тульской области задержали по делу о взятке

ВОРОНЕЖ, 18 сен — РИА Новости. Первый заместитель начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Тульской области Всеволод Снурницын задержан по подозрению в получении взятки в размере 300 тысяч рублей, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.

"По версии следствия, заместитель начальника управления получил денежные средства в сумме 300 тысяч рублей от отбывающего наказание за мошенничество осужденного за способствование положительному решению вопроса о замене лишения свободы на более мягкий вид наказания и о предоставлении облегченных условий содержания в исправительном учреждении", — говорится в сообщении.

По данным следствия, полученная сумма являлась только частью денежных средств в размере 1,3 миллиона рублей, которые планировал получить подозреваемый от осужденного.

"В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", — отмечает следствие.

В отношении 41-летнего Снурницына 18 сентября возбуждено уголовное дело по статье "получение взятки в особо крупном размере". Санкция данной статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.