Первого замглавы УФСИН Тульской области задержали по делу о взятке

ВОРОНЕЖ, 18 сен — РИА Новости. Первый заместитель начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Тульской области Всеволод Снурницын задержан по подозрению в получении взятки в размере 300 тысяч рублей, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
По данным следствия, полученная сумма являлась только частью денежных средств в размере 1,3 миллиона рублей, которые планировал получить подозреваемый от осужденного.
"В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", — отмечает следствие.
В отношении 41-летнего Снурницына 18 сентября возбуждено уголовное дело по статье "получение взятки в особо крупном размере". Санкция данной статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.