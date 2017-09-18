Свидетель рассказал, сколько готовился эксперимент со взяткой Улюкаеву

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Оперативный эксперимент с передачей денег экс-главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву готовился с конца октября 2016 года, рассказал сотрудник ФСБ Алексей Калугин в Замоскворецком суде Москвы.

"Подготовка была в конце октября 2016 года", — сказал сотрудник ФСБ Калугин, отвечая на вопрос адвокатов Улюкаева о том, когда чемодан с деньгами подготавливался для оперативного эксперимента.

По словам свидетеля, указание на задержание автомобиля Улюкаева и его осмотр дал руководитель управления "К" ФСБ Иван Ткачев.

При осмотре автомобиля и досмотре Улюкаева, сообщил Калугин, он действовал в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом, а не в рамках закона об оперативно-разыскной деятельности.

Улюкаеву грозит до 15 лет заключения. Он стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. По версии СК РФ, полученная экс-министром взятка была выплачена за ранее выданное министерством экономического развития заключение, позволившее "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".