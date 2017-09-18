В ФСБ рассказали, что нашли у Улюкаева вместе с двумя миллионами долларов

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Оперативники обнаружили в багажнике машины Алексея Улюкаева, помимо сумки с 2 миллионами долларов, деликатесы, вино и картину, сказано в показаниях сотрудника ФСБ Алексея Калугина.

"В багажнике мы нашли сумку с деньгами, мясные деликатесы, вино и картину", — сказано в показаниях, оглашенных в суде.

По словам свидетеля обвинения, Улюкаев заверил его, что в сумке — "подарок от Сечина в виде хорошего вина".

Ранее прокурор огласил стенограмму записи разговора Игоря Сечина и Улюкаева. Из нее следует, что глава "Роснефти", хоть и с некоторой задержкой, но исполнил некое поручение министра, а также подготовил для того корзину с продуктами, в частности с колбасой, которую Улюкаев получил после встречи в офисе нефтяной компании. Эксперты-лингвисты пришли к выводу, что оба собеседника использовали в разговоре шифр, но прекрасно понимали, о чем идет речь.

Экс-министр обвиняется в получении взятки в 2 миллиона долларов за выдачу министерством экономического развития заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. Ему грозит до 15 лет заключения.