Под Челябинском нашли заблудившуюся при сборе грибов девочку

ЧЕЛЯБИНСК, 18 сен – РИА Новости. Лесник в воскресенье вечером нашел в лесу в Челябинской области шестилетнюю девочку, которая заблудилась во время сбора грибов с родителями, ребенок был передан спасателям, сообщила пресс-служба поисково-спасательной службы региона.

По данным спасателей, вызов в лесной массив рядом с трассой Миасс – Златоуст поступил в воскресенье в 16.05 (14.05 мск) в Миасский спасотряд областной службы.

"Семья из Златоуста собирала грибы недалеко от трассы, а шестилетняя дочка, находившаяся рядом с отцом, решила пойти к маме, но потерялась. Примерно в 20.00 (18.00 мск) ребенка нашел лесник, проходивший в двух километрах от места, где девочка ушла от родителей. Он передал малышку спасателям, которые в это время на квадроцикле обследовали лесную дорогу", — говорится в сообщении.

Спасатели вывезли девочку из леса и передали родителям, уточняется в сообщении. Всего в поисках ребенка участвовало около 80 человек, сообщает пресс-служба.