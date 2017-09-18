"Москва, ночь...": в ФСБ рассказали, что боялись за безопасность Улюкаева

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Сотрудники ФСБ сопроводили Алексея Улюкаева от офиса "Роснефти" в Следственный комитет после обнаружения в его автомобиле 2 миллионов долларов, чтобы обезопасить его передвижение по ночной Москве, заявил сотрудник ФСБ Алексей Калугин на допросе.

Адвокаты со своей стороны заявили, что у Улюкаева были отобраны телефоны и он не мог свободно передвигаться. В связи с этим и возник вопрос, почему чиновника сопровождал сотрудник ФСБ.

"В целях его безопасности. Ну как, Москва, ночь…" — пояснил Калугин. По его словам, формально Улюкаева никто не задерживал и он не имел какого-либо статуса после обнаружения денег — подозреваемым он стал только после допроса в СК РФ.