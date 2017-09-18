СК в Твери выясняет, виноваты ли врачи в смерти упавшего с высоты подростка

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Следователи выясняют, есть ли состав преступления в действиях врачей детской больницы в Твери, куда после падения с высоты второго этажа попал 14-летний подросток и вскоре скончался, сообщило СУСК РФ по региону в понедельник.
"После первичного осмотра несовершеннолетний переведен в нейрохирургическое отделение больницы, 22 августа 2017 года в связи с ухудшением состояния здоровья подросток был экстренно переведен в реанимационное отделение указанного учреждения, где 31 августа 2017 года скончался, не приходя в сознание", — говорится в сообщении.
"Смерть несовершеннолетнего стала возможной вследствие ненадлежащей организации работы, недостаточной квалификации медицинских работников ГБУЗ Тверской области "Детская областная клиническая больница", — добавили в СУСК.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Идет следствие.