В Карачаево-Черкесии вынесли приговор фермеру за хищение более 5 млн рублей

НАЛЬЧИК, 18 сен – РИА Новости. Черкесский городской суд приговорил к двум с половиной годам лишения свободы главу крестьянско-фермерского хозяйства, которого обвиняли в хищении более пяти миллионов рублей, сообщает региональная прокуратура.

"Обвинение доказало, что глава крестьянско-фермерского хозяйства в период с октября по декабрь 2014 года представил в региональное министерство сельского хозяйства заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы реализованном им товарном молоке и планируемой закладке плодового сада", — говорится в сообщении.

На основании этих данных на расчетный счет предпринимателя была перечислена субсидия в размере свыше пяти миллионов рублей, предназначенная для возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей. "Полученные деньги фермер использовал по собственному усмотрению", — отмечает прокуратура.

Суд признал фермера виновным в совершении мошенничества и приговорил его к двум годам шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Ведомство уточняет, что приговор в законную силу не вступил.