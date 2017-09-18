Защита замглавы ФСИН Коршунова подала жалобу на его арест

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Защита замглавы Федеральной службы исполнения наказаний Олега Коршунова обжаловала его арест, сообщила РИА Новости адвокат обвиняемого Наталья Шубнова.

Суд 14 сентября арестовал Коршунова на два месяца – до 13 ноября 2017 года.

"Мы подали жалобу", — сказала адвокат.

Замглавы ФСИН обвиняется по двум эпизодам по статье "Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения". СК отмечает, что Коршунов, возглавлявший контрактную службу ФСИН, в 2015-2016 годах организовал заключение двух госконтрактов – на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания — по завышенным ценам. Следствие считает, что в результате действий чиновника и его соучастников ведомству был причинен ущерб свыше 160 миллионов рублей.