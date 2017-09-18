В Ладожском озере обнаружено тело одного из пропавших летом подростков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен — РИА Новости. Обнаружено тело одного из трех подростков, пропавших летом на Ладожском озере, сообщает СУСК РФ по республике Карелия.

Лодка, в которой находились пять подростков 15-17 лет (четыре юноши и девушка), перевернулась в заливе Импилахти на Ладожском озере 19 июня. Двум подросткам удалось спастись, судьба трех оставалась неизвестна.

"В настоящее время тело погибшего 16-летнего подростка обнаружено в воде озера. Причина смерти потерпевшего будет установлена в ходе расследования уголовного дела. Поисковые мероприятия по обнаружению молодых людей продолжаются", — говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается расследование уголовного дела, которое было возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".