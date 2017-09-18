В Краснодаре нашли останки женщины, с которыми сделал селфи местный житель

КРАСНОДАР, 18 сен — РИА Новости. Следователи нашли останки женщины, с которыми ранее сделал селфи житель Краснодара; сейчас устанавливается личность погибшей, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.
"По данному факту следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе осмотра места происшествия был обнаружен пакет и ведро с частями тела погибшей, а также сумка с вещами.
"В настоящее время устанавливается его причастность к совершенному убийству, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", — добавили в ведомстве.