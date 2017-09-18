Под Тулой подростка будут судить за жестокое избиение беременной женщины

ВОРОНЕЖ, 18 сен — РИА Новости. Юный житель Тульской области предстанет перед судом за то, что бросил кирпичом в проходившую мимо беременную женщину, а после избил ее ногами, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.

В отношении 16-летнего подростка было возбуждено дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой прерывание беременности, с применением предметов, используемых в качестве оружия". Санкция данной статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

"По версии следствия, вечером 26 мая 2017 года в Богородицком районе находившийся в состоянии алкогольного опьянения подросток кинул в голову проходящей мимо него ранее ему незнакомой 28-летней беременной женщине обломок кирпича, а когда женщина от удара упала, нанес ей множество ударов ногой по животу и различным частям тела", — говорится в сообщении.

В результате женщина, как отмечает следствие, находившаяся на восьмом месяце беременности, потеряла ребенка.

Как пояснила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ области Зинаида Каминская, женщина проходила мимо и говорила по телефону, а подростку показалось, что она его оскорбила. Собеседница агентства также отметила плохие характеристики юноши.

"В ходе следствия несовершеннолетний полностью признал себя виновным. В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд", — сообщает следствие.