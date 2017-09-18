Полиция в Приморье проверяет видео, где школьница избивает сверстницу

ВЛАДИВОСТОК, 18 сен — РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту конфликта двух школьниц в Фокино Приморского края, который был снят на видео, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД РФ.

Местное СМИ опубликовало видео, на котором видно, как девочка в школьной форме толкает, а потом бьет ногами и руками вторую школьницу. Потерпевшая закрывается руками, а после убегает. Из видео неизвестные сделали музыкальный ролик.

"Полицейские проводят проверку обстоятельств инцидента с участием подростков в городе Фокино. Установлено, что причиной конфликта между 13-летними школьницами послужили нелестные высказывания пострадавшей в адрес своей знакомой, распространявшей о ней порочащую информацию", — сказал собеседник.

По его словам, в отношении родителей школьницы, ударившей сверстницу, составлен административный протокол по статье "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Материалы в отношении девочки направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для решения вопроса о постановке школьницы на профилактический учет.