ФСБ задержала преступников, возивших наркотики из Европы в фурах с овощами

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. ФСБ России задержала контрабандистов, возивших наркотики из Европы в фурах с овощами. Изъяты гашиш, марихуана и МДМА более чем на 20 миллионов рублей, сообщает спецслужба в понедельник.

Группа занималась контрабандой "особо крупных партий наркотических средств гашиша, марихуаны и МДМА (метилендиоксиметамфетамин) из стран Европы транзитом через Молдову". В дальнейшем наркотики продавались в Москве и Подмосковье. Контрабандный груз ввозился в фурах с овощами.

В ходе расследования установлены активные участники преступной группы, добыты доказательства, указывающие, что контрабандой наркотиков они занимались на систематической основе.

"После формирования необходимой доказательной базы … были задержаны с поличным гражданин России и гражданин Молдовы, у которых изъято не менее 31 килограммов указанных наркотических средств. Розничная стоимость изъятой партии могла составить более 20 миллионов рублей", — говорится в релизе.

Возбуждено уголовное дело, задержанные взяты под стражу.