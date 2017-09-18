МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. ФСБ России задержала контрабандистов, возивших наркотики из Европы в фурах с овощами. Изъяты гашиш, марихуана и МДМА более чем на 20 миллионов рублей, сообщает спецслужба в понедельник.
В ходе расследования установлены активные участники преступной группы, добыты доказательства, указывающие, что контрабандой наркотиков они занимались на систематической основе.
"После формирования необходимой доказательной базы … были задержаны с поличным гражданин России и гражданин Молдовы, у которых изъято не менее 31 килограммов указанных наркотических средств. Розничная стоимость изъятой партии могла составить более 20 миллионов рублей", — говорится в релизе.
Возбуждено уголовное дело, задержанные взяты под стражу.