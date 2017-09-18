Приморец пошел погулять по Камчатке и получил переохлаждение

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Турист из Владивостока был вертолетом эвакуирован с камчатского Срединного хребта из-за переохлаждения, сообщает утром в понедельник минздрав Камчатского края.

Сообщается, что 54-летний турист рейсовым автобусом доехал до Эссо (в 360 километрах к югу от Паланы) и отправился пешком по Срединному хребту. Примерно в 120 километрах к югу от Паланы у него закончились продукты и начались сильные боли в ноге. С помощью спутникового телефона мужчине удалось связаться с МЧС.

"В район нахождения человека был направлен вертолет Центра медицины катастроф. Мужчина госпитализирован в Олюторскую районную больницу. Его жизнь вне опасности. Врачи диагностировали небольшое переохлаждение, которое и вызвало боли в ноге", — говорится в сообщении.

"Сам путешественник говорит, что просто воплотил свою мечту погулять по Камчатке", — добавили в минздраве.