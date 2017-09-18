МЧС сообщило о возможной опасности тайфуна "Талима" для Хабаровского края

ВЛАДИВОСТОК, 18 сен – РИА Новости. Тайфун "Талим", который движется из Японии на российский Дальний Восток, может принести ливни и сильный ветер в Хабаровский край, сообщает региональный главк МЧС РФ.

Ранее спасатели предупреждали, что тайфун может затронуть Приморье, Камчатку и Сахалин, где ожидается основной удар стихии.

"По информации Дальневосточного управления Росгидромета, в связи с выходом тайфуна "Талим" с 18 по 21 сентября на территории Николаевского, Ульчского, имени Полины Осипенко, Охотского, Советско-Гаванского, Ванинского районов Хабаровского края ожидаются дожди, местами сильные, усиление ветра до 12-18 метров в секунду", — говорится в сообщении.

По данным спасателей, возможны аварии на объектах ЖКХ и энергетики, обрывы на ЛЭП, перехлесты проводов. Также возможны пробки и ДТП, в частности, на дорогах Селихино – Николаевск-на-Амуре, село имени Полины Осипенко – Березовый.

МЧС также предупреждает о вероятности подтопления, падений деревьев и широкоформатных конструкций.