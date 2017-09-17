В Москве эвакуируют IKEA-Химки, ТЦ "Мега-Теплый Стан" и "Океания"

МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Эвакуация из-за звонков об угрозе "минирования" проводится в воскресенье вечером в ТЦ "Мега-Теплый Стан" и "Океания", а также из магазина IKEA в Химках, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

Ранее в воскресенье вечером сообщалось об эвакуации из-за звонков об угрозах взрыва из ТЦ "Охотный ряд", "Хорошо" и "РИО".

"Анонимные звонки об угрозе взрыва: ЗАО, Кутузовский проспект, дом 57, ТЦ "Океания"; ТиНАО, Калужское шоссе, 21-й километр, ТЦ "Мега", — сказал собеседник агентства, отметив, что эвакуация также проводится в магазине IKEA, расположенном в Химках.

По его словам, службы города уже прибыли на места вызовов, проводится эвакуация.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России уже больше недели. Силовики обследуют все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась.