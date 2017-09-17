В Петербурге арестовали полицейских по подозрению в пытках и фабрикации дел

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен — РИА Новости. Невский районный суд Петербурга санкционировал арест двух бывших и троих действующих сотрудников полиции, подозреваемых в применении пыток к задержанным по сфабрикованным делам, сообщает объединенная пресс-служба (ОПС) городских судов.

Ранее сообщалось, что сотрудниками городского управления СК РФ совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержаны: Артем Морозов и Андрей Барашков, бывшие заместитель начальника и оперуполномоченный уголовного розыска 70-го отдела полиции УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга, а также оперуполномоченные уголовного розыска данного отдела полиции Сергей Котенко, Кирилл Бородич, Александр Ипатов и исполняющий обязанности заместителя начальника отдела полиции Михаил Антоненко.

Как говорится в сообщениях ОПС, все шестеро задержанных обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия. Никто из обвиняемых не признал свою вину.

Морозов и Котенко были арестованы Невским районным судом Петербурга в субботу вечером. В воскресенье также были удовлетворены ходатайства об аресте Антоненко, Ипатова и Барашкова. Срок заключения под стражу для Антоненко установлен до 14 ноября, для остальных обвиняемых — до 27 сентября. В сообщении ОПС поясняется, что последний срок меры пресечения объясняется окончанием срока следствия по данному делу.

Ходатайство об аресте Бородича будет рассмотрено в понедельник, поскольку судом было выделено время на сбор данных, характеризующих обвиняемого.

По версии следствия, 26 апреля 2017 года Антоненко, Бородич, Котенко и Морозов около одного из домов по проспекту Солидарности задержали и избили местного жителя, которого подозревали в незаконном обороте наркотиков. Полицейские доставили мужчину в отдел полиции, где продолжили его избиение, используя электрошокер и дубинки, а также прижигали ноздри его носа сигаретой. В дальнейшем подозреваемые сфальсифицировали документы, на основании которых мужчина был привлечён к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, отмечал СК.

Кроме того, управление СК сообщало, что ночью 18 мая 2017 года Морозов, Котенко и Ипатов зашли в букмекерскую контору, расположенную на улице Дыбенко, повредили имущество, а также порвали паспорта находившихся там лиц, после чего доставили охранника в 70-й отдел полиции. В отделе полиции они требовали от него дать показания о якобы скупке им имущества, добытого преступным путем. СК сообщал, что при этом Барашков облил горячей водой спину потерпевшего, не давая снять одежду. Не добившись нужных им показаний, подозреваемые отпустили потерпевшего, говорилось в сообщении СК.