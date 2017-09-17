В Петербурге арестовали полицейских по подозрению в пытках и фабрикации дел

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен — РИА Новости. Невский районный суд Петербурга санкционировал арест двух бывших и троих действующих сотрудников полиции, подозреваемых в применении пыток к задержанным по сфабрикованным делам, сообщает объединенная пресс-служба (ОПС) городских судов.
Как говорится в сообщениях ОПС, все шестеро задержанных обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия. Никто из обвиняемых не признал свою вину.
Морозов и Котенко были арестованы Невским районным судом Петербурга в субботу вечером. В воскресенье также были удовлетворены ходатайства об аресте Антоненко, Ипатова и Барашкова. Срок заключения под стражу для Антоненко установлен до 14 ноября, для остальных обвиняемых — до 27 сентября. В сообщении ОПС поясняется, что последний срок меры пресечения объясняется окончанием срока следствия по данному делу.
Ходатайство об аресте Бородича будет рассмотрено в понедельник, поскольку судом было выделено время на сбор данных, характеризующих обвиняемого.
Кроме того, управление СК сообщало, что ночью 18 мая 2017 года Морозов, Котенко и Ипатов зашли в букмекерскую контору, расположенную на улице Дыбенко, повредили имущество, а также порвали паспорта находившихся там лиц, после чего доставили охранника в 70-й отдел полиции. В отделе полиции они требовали от него дать показания о якобы скупке им имущества, добытого преступным путем. СК сообщал, что при этом Барашков облил горячей водой спину потерпевшего, не давая снять одежду. Не добившись нужных им показаний, подозреваемые отпустили потерпевшего, говорилось в сообщении СК.