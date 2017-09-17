В Новгородской области при пожар в жилом доме погибли четыре человека

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен — РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по факту гибели троих малолетних детей и женщины во время пожара в жилом доме в Новгородской области, сообщает региональное СУСК РФ.

"17 сентября в селе Поддорье Новгородской области произошло возгорание одной из квартир жилого одноэтажного дома. Во время пожара погибла женщина и трое ее малолетних детей", — говорится в сообщении.

Следователи регионального следственного управления выехали на место происшествия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Проведение проверки взято на контроль руководителем регионального следственного управления.