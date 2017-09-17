Замглавы ФСИН Коршунов находится в СИЗО "Лефортово"

Заместитель директора ФСИН России Олег Коршунов в Басманном суде города Москвы, где рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения. 14 сентября 2017

Заместитель директора ФСИН России Олег Коршунов в Басманном суде города Москвы, где рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения. 14 сентября 2017

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Заместитель директора ФСИН России Олег Коршунов, обвиняемый по делу об особо крупной растрате, находится в московском СИЗО "Лефортово", сообщила РИА Новости заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

Суд 14 сентября арестовал Коршунова на два месяца – до 13 ноября 2017 года.

"На данный момент Олег Коршунов находится в СИЗО "Лефортово". С ним уже встретились правозащитники", — рассказала Меркачева.

Она отметила, что особых жалоб на условия пребывания в СИЗО "Лефортово" Коршунов не имеет.

Коршунова обвиняют по двум эпизодам по статье "Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения". СК отмечает, что Коршунов, возглавлявший контрактную службу ФСИН, в 2015-2016 годах организовал заключение двух госконтрактов – на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания — по завышенным ценам. Следствие считает, что в результате действий замглавы ФСИН и его соучастников ведомству был причинен ущерб свыше 160 миллионов рублей.