В Москве ребенка эвакуировали вертолетом после падения с большой высоты

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Восьмилетнего мальчика эвакуировали санитарным вертолетом Московского авиационного центра (МАЦ) после падения с пятого этажа на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

"Экипаж санитарного вертолета МАЦ эвакуировал с Перервинского бульвара мальчика восьми лет в одно из лечебных учреждений города. По предварительной информации, а также со слов очевидцев, ребенок упал с пятого этажа", — рассказали в ведомстве.

Как отметили в департаменте, до лечебного учреждения на борту воздушного судна пострадавшего сопровождает авиамедицинская бригада.