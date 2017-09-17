СК начал проверку после того, как поезд сбил двух мужчин на юге Москвы

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Столичные следователи начали доследственную проверку после того, как один мужчина погиб, другой пострадал в результате наезда пассажирского поезда на станции "Нижние Котлы" на юге Москвы, сообщает столичное СУ на транспорте СК России.

По предварительным данным, в субботу вечером двое мужчин, пытавшихся взобраться на платформу станции "Нижние Котлы" Павелецкого направления Московской железной дороги, были травмированы проходящим пассажирским поездом сообщением "Москва — Волгоград".

"В результате наезда уроженец Архангельской области 1976 года рождения скончался на месте происшествия, мужчина 1978 года рождения направлен в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

Следователи проводят необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин случившегося.