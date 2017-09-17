СК начал проверку после того, как поезд сбил двух мужчин на юге Москвы

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Столичные следователи начали доследственную проверку после того, как один мужчина погиб, другой пострадал в результате наезда пассажирского поезда на станции "Нижние Котлы" на юге Москвы, сообщает столичное СУ на транспорте СК России.
"В результате наезда уроженец Архангельской области 1976 года рождения скончался на месте происшествия, мужчина 1978 года рождения направлен в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.
Следователи проводят необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин случившегося.