На Камчатке началось извержение вулкана Жупановский

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 сен — РИА Новости, Людмила Щербакова. Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в воскресенье зафиксировала пепловый выброс на высоту 7 тысяч метров на вулкане Жупановский, сообщает ГУ МЧС России по региону.

"На вулкане Жупановский был зафиксирован пепловый выброс. Высота выброса пепла составила до семи тысяч метров над уровнем моря. Высота вулкана 2 тысячи 958 метров. С учетом направления ветра пепловый шлейф распространился на 20 километров в восточном направлении от вулкана, в сторону Кроноцкого залива. На пути распространения пеплового шлейфа населённые пункты отсутствуют", — говорится в сообщении.

Поясняется также, что международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана Жупановский не проходят. Туристические группы в районе вулкана не регистрировались.

"Вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности. Туристическим организациям рекомендовано не организовывать туры в районе вулкана", — дополняет ведомство.

В начале сентября на Камчатке активизировались сразу два вулкана — Шивелуч и Ключевской. На пути распространения их пеплового выброса населённые пункты отсутствовали.