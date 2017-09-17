На Камчатке началось извержение вулкана Жупановский

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 сен — РИА Новости, Людмила Щербакова. Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в воскресенье зафиксировала пепловый выброс на высоту 7 тысяч метров на вулкане Жупановский, сообщает ГУ МЧС России по региону.
Поясняется также, что международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана Жупановский не проходят. Туристические группы в районе вулкана не регистрировались.
"Вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности. Туристическим организациям рекомендовано не организовывать туры в районе вулкана", — дополняет ведомство.
В начале сентября на Камчатке активизировались сразу два вулкана — Шивелуч и Ключевской. На пути распространения их пеплового выброса населённые пункты отсутствовали.