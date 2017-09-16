Тренировочный полет: Як-130 упал под Борисоглебском, пилоты остались живы

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Учебно-боевой самолет Як-130 упал возле аэродрома в Борисоглебске, пилотам удалось успешно катапультироваться, сообщили в Минобороны.

Инцидент произошел в ходе учебно-тренировочного полета, члены экипажа сумели увести летательный аппарат от построек на земле и катапультировались. Позднее пилоты были обнаружены поисково-спасательной группой в районе падения самолета и благополучно доставлены на аэродром базирования. "Оба пилота после приземления сразу вышли на связь, их жизни и здоровью ничего не угрожает", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Расследованием причин падения Як-130 будет заниматься комиссия по безопасности полетов Вооруженных сил. В настоящий момент ее члены готовятся вылететь на место происшествия с аэродрома Чкаловский, рассказали в Министерстве обороны.

Предыдущий инцидент с участием Як-130 произошел 15 апреля 2014 года. Учебно-боевой самолет разбился при заходе на посадку в 25 километрах юго-восточнее Ахтубинска во время планового тренировочного полета. Оба летчика сумели катапультироваться, однако один из них погиб. Потерпевший крушение самолет принадлежал Борисоглебскому филиалу Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил (ВУНЦ ВВС).

Як-130 — двухместный реактивный учебно-боевой самолет, разработанный в середине 1990-х годов. Первый серийный летательный аппарат этого типа поднялся в воздух в 2004 году.

По характеристикам Як-130 близок к современным истребителям четвертого и пятого поколений на дозвуковой скорости полета, неприхотлив и способен садиться на неподготовленные площадки. На нем курсантов летных училищ обучают навыкам пилотирования и решения боевых задач. Помимо этого, он способен поражать наземные и воздушные цели, двигающиеся на низкой скорости, выполняя задачи легкого штурмовика.