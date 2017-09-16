Энергоснабжение во Владимирской области полностью восстановили

ВОРОНЕЖ, 16 сен — РИА Новости. Энергетики полностью восстановили электричество во Владимирской области, где населенные пункты ряда районов остались без света из-за сильного ветра, сообщает главное управление МЧС региона.

Информация об отключении энергоснабжения в Судогодском, Селивановском, Петушинском районах поступила спасателям в 14.30 мск пятницы. Всего без электричества остались 42 населенных пункта. В 17.30 мск электроснабжение в Селивановском и Петушинском районах было восстановлено.

К 04.00 мск электроснабжение было восстановлено на территории Александровского, Гороховецкого, Вязниковского, Киржачского и Муромского районов, а спустя час — на территории Суздальского района. Без света оставались 18 населенных пунктов Судогодского района, в 11.30 их число выросло до 25 после отключений в Киржачском районе.

"По состоянию на 16.30 (мск) электроснабжение в Киржачском и Судогодском районах Владимирской области восстановлено в полном объеме", — говорится в сообщении.

Как пояснил РИА Новости представитель управления МЧС региона, причиной отключения стал ветер скоростью 15 метров в секунду. По данным "Владимирэнерго", скорость ветра составила 25 метров в секунду.