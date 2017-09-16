В Нижегородской области полностью восстановили электроснабжение

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Электроснабжение в населенных пунктах Нижегородской области полностью восстановили после отключения из-за непогоды, сообщил замначальника ГУМЧС России по Нижегородской области Плотников Дмитрий.

"По состоянию на 14.00 16 сентября энергоснабжение населённых пунктов Нижегородской области восстановлено в полном объёме", — сказал он.

По данным МЧС, 15 сентября с 21.50 до 23.00 мск в Центр управления в кризисных ситуациях поступали сообщения о частичном отключении электроэнергии в ряде населенных пунктов: Чкаловск, Сокольский, Навашинский, Городецкого и Варнавинского районов Нижегородской области.