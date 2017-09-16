Пилотов упавшего в районе Борисоглебска Як-130 эвакуировали

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Поисково-спасательная группа эвакуировала пилотов учебно-боевого самолета Як-130, потерпевших крушение вблизи аэродрома Борисоглебск, их жизни ничего не угрожает, сообщили в Минобороны МО РФ.

"Поисково-спасательная группа эвакуировала пилотов потерпевшего аварию в районе Борисоглебска Як-130 на аэродром базирования. Оба пилота после приземления сразу вышли на связь, их жизни и здоровью ничего не угрожает", — говорится в сообщении.