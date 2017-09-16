СК выясняет обстоятельства пропажи двоих детей из больницы в Иваново

ВОРОНЕЖ, 16 сен — РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства исчезновения двух юных пациентов больницы в Иваново, сообщает в субботу региональное управление СК РФ.

"По имеющейся информации, 13 сентября 2017 года двое подростков 13 и 11 лет самовольно покинули лечебное учреждение областного центра. Один из них является воспитанником Чернцкой школы-интерната, второй – житель города Юрьевца, находится под опекой", — говорится в сообщении.

По факту безвестного исчезновения двух подростков начата доследственная проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям персонала медучреждения.

Устанавливается местонахождение несовершеннолетних, опрашивается круг знакомых подростков, работники медицинского учреждения, проверяется переписка ребят в социальных сетях.