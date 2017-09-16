Жителя Карачаево-Черкесии подозревают в убийстве своих детей

НАЛЬЧИК, 16 сен – РИА Новости. Следственные органы Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в том, что он зарезал двоих своих детей, сообщает СУ СК по региону.

"По данным следствия, в ауле Эрсакон Адыге-Хабльского района в частном домовладении 47-летний мужчина по неизвестным пока причинам повел себя неадекватно и нанес своим двум своим детям – 13-летнему сыну и 8-летней дочери – колото-резанные ранения. В результате оба ребенка скончались на месте", — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК РФ, санкция которой предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.

"Следователями устанавливаются мотивы совершения преступления. В ближайшие часы Адыге-Хабльским районным судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу", — отмечает ведомство.